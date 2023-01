Il drone più venduto su Amazon crolla in offerta al minimo storico

27 January 2023 – 21:55

Il drone DJI Mini 3 Fly More Combo, il più venduto del momento su Amazon, crolla al suo prezzo migliore di sempre con questo sconto.

