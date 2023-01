Fratelli d’Italia vuole il carcere per i reati di buon costume

27 January 2023 – 18:01

La nuova proposta di legge prevede dai 3 mesi ai 3 anni di carcere per chi incontra lavoratori o lavoratrici del sesso, ha rapporti in auto, senza appannare o coprire i vetri, e per il nudismo

Fonte: Wired