Engie: PROMO Energia Agile con prezzi senza spread

27 Gennaio 2023 – 1:45

La PROMO Energia Agile di Engie è in scadenza nei prossimi giorni! La tariffa in questione è sicuramente una delle più interessanti di quelle che troviamo nel mercato! Il prezzo della è senza rincari, questo significa che il gestore guadagna solamente sul costo di commercializzazione annuo e non applica alcun spread. Engie PROMO Energia Agile: […]

The post Engie: PROMO Energia Agile con prezzi senza spread appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico