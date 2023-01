Conto Arancio, 3% di interesse e tutti i vantaggi di un conto corrente

27 January 2023 – 12:58

Perché di questi tempi conviene aprire il Conto Arancio di ING Direct? Per sfruttare tutti i vantaggi del conto e un tasso di rendimento del 3%.

The post Conto Arancio, 3% di interesse e tutti i vantaggi di un conto corrente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico