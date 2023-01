Contenuti terroristici online: infrazione per l’Italia

27 January 2023 – 18:58

L’Italia non ha rispettato alcuni obblighi previsti dal regolamento europeo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

