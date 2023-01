Chiavetta USB Philips 128GB a soli 10€: Amazon SVENDE tutto

27 January 2023 – 10:20

Amazon ha deciso di svendere le migliori Pen Drive a prezzi stracciati: acquista subito la Chiavetta USB Philips da ben 128GB a soli 10€.

The post Chiavetta USB Philips 128GB a soli 10€: Amazon SVENDE tutto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico