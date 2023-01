Carta YOU: tutti i vantaggi di Mastercard con un’opzione di pagamento flessibile

27 January 2023 – 10:27

Carta YOU è una carta di credito che offre una serie di vantaggi come il pagamento differito senza interessi, assenza di commissioni annuali e un’assicurazione di viaggio gratuita.

