Poste, cos’è questa storia dei certificati penali agli uffici postali

26 Gennaio 2023 – 9:20

Ne ha parlato il ministro della Giustizia Nordio ma si tratta di un progetto di Poste varato nel 2021 per rilasciare documenti pubblici nei piccoli Comuni, finanziato con 800 milioni dal Pnrr. E il Garante della privacy non è stato interpellato in merito

Fonte: Wired