Mercato smartphone: il 2022 è da dimenticare

26 January 2023 – 13:26

IDC ha fornito i dati sul mercato smartphone nel quarto e ultimo trimestre del 2022, c’è stata una riduzione del 18,3% rispetto al 2021.

