Libero Mail: MDC chiede l’intervento delle autorità

26 January 2023 – 18:45

Il Movimento Difesa dei Consumatori ha chiesto l’intervento del Garante Privacy e del’AGCOM in merito al disservizio di Libero Mail e Virgilio Mail.

