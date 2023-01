Insegnanti, cos’è questa storia degli stipendi differenziati

26 Gennaio 2023 – 15:20

Il ministro Valditara vuole aumentare gli stipendi agli insegnanti che lavorano dove il costo della vita è più alto, tramite finanziamenti privati. Per i critici è un modo per accrescere le disuguaglianze e penalizzare i docenti che lavorano in contesti difficili

Fonte: Wired