Influenza aviaria: perché il focolaio in Spagna desta preoccupazione

26 January 2023 – 12:06

È scoppiato in un allevamento di visoni e non si è verificato alcun contagio negli esseri umani. Ma l’allerta per il salto di specie rimane alta e la sorveglianza è d’obbligo

Fonte: Wired