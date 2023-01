Libero Mail, Virgilio Mail: ripristino in corso

25 January 2023 – 16:16

Le caselle di Libero Mail e Virgilio Mail torneranno operative, ma non subito: l’ultimo aggiornamento sul down prolungato e sul ripristino.

The post Libero Mail, Virgilio Mail: ripristino in corso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico