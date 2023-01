Bug in LearnPress: pericolo per 75.000 siti WordPress

25 January 2023 – 16:04

Circa 75.000 siti WordPress che usano LearnPress non hanno ancora installato la versione del plugin che risolte tre gravi vulnerabilità.

