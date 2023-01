Xiaomi P1E: Smart TV e digitale terrestre a soli 138€

24 January 2023 – 17:51

Perfetta per ricevere i canali del digitale terrestre e con funzionalità Smart TV per lo streaming, Xiaomi P1E da 32 pollici è un affare.

The post Xiaomi P1E: Smart TV e digitale terrestre a soli 138€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico