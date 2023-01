Windows 11 e 10: Microsoft migliorerà i driver audio e video

24 January 2023 – 10:24

Microsoft ha annunciato l’adozione di nuove misure sperimentali per valutare la qualità dei driver audio e video terzi su Windows 11 e 10.

The post Windows 11 e 10: Microsoft migliorerà i driver audio e video appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico