Rooming in: come funziona e perché non è obbligatorio

24 January 2023 – 12:05

Subito dopo il parto, madre e figlio possono stare nella stessa stanza giorno e notte. È il modello noto per apportare numerosi benefici a entrambi, ma che richiede comunque il supporto del personale sanitario

Fonte: Wired