Open Fiber avvia i test per la fibra ottica a 50 Gbps

24 January 2023 – 13:22

Open Fiber ha testato con successo la tecnologia 50G-PON che permette di offrire una connessione in fibra ottica con velocità massima di 50 Gbps.

