iPhone: Apple ne produrrà il 25% in India

24 January 2023 – 12:57

Il ministro del commercio e dell’industria indiano Piyush Goyal ha fatto sapere che Apple arriverà a produrre il 25% degli iPhone in India.

