GoTo: furto di backup e chiave crittografica

24 January 2023 – 16:23

GoTo ha comunicato che, durante l’intrusione di novembre, sono stati rubati backup cifrati e una chiave crittografica usata per proteggere i dati.

