Brand phishing: Yahoo supera DHL nel quarto trimestre

24 January 2023 – 18:17

La classifica dei brand più sfruttati per gli attacchi di phishing nel quarto trimestre 2022 è guidata da Yahoo, seguito da DHL e Microsoft.

