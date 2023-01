Apple Security Keys per iOS, iPadOS e macOS Ventura

24 January 2023 – 9:50

Apple ha rilasciato iOS 16.3, iPadOS 16.3 e macOS 13.2 Ventura che includono il supporto per l’autenticazione in due fattori con chiavi hardware.

