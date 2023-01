Revolut, token nativo in arrivo e 3 mesi gratis di Premium

23 January 2023 – 13:32

Revolut è intenzionato a lanciare quanto prima il token nativo chiamato RevCoin, con il quale i clienti otterranno un rimborso sugli acquisti.

