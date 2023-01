Netflix Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia protagonista di una serie

23 January 2023 – 17:54

Fu la prima donna ammessa nell’Ordine degli avvocati e abilitata alla professione in Italia nel 1883. Dopo 140 anni, la sua lotta per l’emancipazione delle donne viene celebrata con una serie che ha per protagonista Matilda De Angelis

Fonte: Wired