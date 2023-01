Le AirPods Pro di terza generazione sono tornate in offerta al minimo storico (-19%)

23 January 2023 – 16:42

Amazon ti permette di acquistare le Apple AirPods Pro di terza generazione di nuovo al loro minimo storico: risparmi 40 euro.

The post Le AirPods Pro di terza generazione sono tornate in offerta al minimo storico (-19%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico