iPhone 14 Pro Max: battuto da Android nei download

23 January 2023 – 13:14

Secondo il nuovo report di Ookla, iPhone 14 Pro Max risulta meno veloce nei download del Samsung Galaxy Z Fold4 e dal Google Pixel 7 Pro.

Fonte: Punto Informatico