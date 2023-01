Carri armati all’Ucraina, la Germania sblocca l’invio

23 January 2023 – 11:56

La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha detto che non si opporrà alla fornitura dei Paesi, come la Polonia, pronti a consegnare a Kyiv i Leopard, i carri armati tedeschi per cui serve l’approvazione di Berlino

Fonte: Wired