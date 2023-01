A corto di spazio? Questa multipresa 5 in 1 ti SALVA all’istante

23 January 2023 – 19:06

Una multipresa che non puoi sottovalutare: 5 entrate nel minimo spazio e senza fili, perfetta anche vicino alla scrivania.

The post A corto di spazio? Questa multipresa 5 in 1 ti SALVA all’istante appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico