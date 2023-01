Satispay è arrivato sui POS di Banca Sella

21 January 2023 – 19:06

Satispay è sbarcata anche sui terminali POS di Banca Sella. Adesso i 3 milioni di utenti dell’app possono comodamente pagare ovunque.

Fonte: Punto Informatico