Architettura zero-knowledge e password manager: un binomio vincente con NordPass

21 January 2023 – 18:37

Insieme al crittografia, NordPass utilizza l’architettura zero-knowledge per proteggere ulteriormente le password dei propri utenti.

The post Architettura zero-knowledge e password manager: un binomio vincente con NordPass appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico