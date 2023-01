Windows 10: nessun update opzionale da marzo

20 January 2023 – 12:54

Microsoft ha comunicato che, a partire da marzo 2023, Windows 10 21H2 e 20H2 non riceveranno più aggiornamenti mensili opzionali (non di sicurezza).

Fonte: Punto Informatico