Ransomware: guadagni in calo per i cybercriminali

20 January 2023 – 19:22

Secondo i dati di Chainalysis, i guadagni derivanti dagli attacchi ransomware sono diminuiti del 40% nel 2022 perché le aziende non pagano il riscatto.

