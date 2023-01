Onu, il patto contro il cybercrime è diventato un assalto a privacy e diritti digitali

20 Gennaio 2023 – 9:20

Le Nazioni Unite stanno discutendo una convenzione globale sui crimini informatici. Ma piovono proposte per annacquare i diritti in rete. Come il reato di fake news presentato dalla Cina. O l’abbattimento della protezione dei dati in caso di indagini votata anche dagli Stati Uniti

Fonte: Wired