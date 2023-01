Windows 11: le app non si aprono dopo il ripristino

19 January 2023 – 10:27

Microsoft ha confermato il bug in Windows 11 22H2 che impedisce l’avvio delle app con pacchetti MSIX dopo il ripristino del sistema operativo.

