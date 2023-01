TIM PROMO FIBRA: Internet a Casa da 24,90€

19 Gennaio 2023 – 1:45

La PROMO FIBRA di TIM è attivabile ad un prezzo di partenza pari a 24,90 euro mensili. La versione base non include il modem a rate cosa che invece troviamo nella TIM WiFi Power Smart. PROMO Fibra: internet a casa da 24,90€ L’offerta comprende internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 […]

The post TIM PROMO FIBRA: Internet a Casa da 24,90€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico