Mini PC a 266€: la migliore alternativa a Mac Mini è su Amazon

19 January 2023 – 10:25

Il nuovo Mac Mini M2 ha svegliato in te il desiderio di avere un Mini PC, ma costa troppo? Dai un’occhiata a questa alternativa su Amazon.

The post Mini PC a 266€: la migliore alternativa a Mac Mini è su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico