Mailchimp: accesso non autorizzato a 133 account

19 January 2023 – 16:14

Mailchimp ha confermato il furto dei dati di 133 utenti, in seguito all’accesso ai tool interni attraverso credenziali ottenute da alcuni dipendenti.

