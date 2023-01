Apple: primi componenti per il visore AR/VR in spedizione

19 January 2023 – 18:05

Da febbraio, il fornitore GSEO spedirà i primi componenti per il visore AR/VR di Apple verso gli stabilimenti che assemblano il prodotto.

Fonte: Punto Informatico