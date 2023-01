WhatsApp: arrivano gli aggiornamenti di stato vocali

18 January 2023 – 10:41

WhatsApp beta per Android permette di condividere messaggi vocali negli aggiornamenti di stato, la funzione è in test a numero chiuso.

