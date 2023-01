Twitter Blue: sconto per l’abbonamento annuale

18 January 2023 – 18:30

Da ieri è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a Twitter Blue, pagando 84 dollari, invece di 8 dollari/mese su web (11 dollari/mese su iOS).

