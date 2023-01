MacBook Pro M2: per usare il Wi-Fi 6E servirà un update

18 January 2023 – 12:51

Per sfruttare l’interfaccia Wi-Fi 6E sui nuovi MacBook Pro con M2 Pro e Max alcuni strumenti specifici per macOS necessiteranno di un update.

The post MacBook Pro M2: per usare il Wi-Fi 6E servirà un update appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico