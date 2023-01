Iliad aumenta la copertura FTTH con FiberCop

18 January 2023 – 13:09

Iliad ha annunciato che (a breve) estenderà la copertura dell’offerta FTTH, grazie all’accordo di co-investimento sottoscritto con FiberCop.

