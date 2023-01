Digitale terrestre: prezzo SBRICIOLATO per il Decoder Nokia

18 January 2023 – 10:15

Continua l’ottimo prezzo del decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000: acquistalo a soli 21€ e aggiorna la tua TV al nuovo digitale terrestre.

The post Digitale terrestre: prezzo SBRICIOLATO per il Decoder Nokia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico