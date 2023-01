Apple: visore AR/VR economico, niente occhiali AR

18 January 2023 – 10:03

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha avviato lo sviluppo di un visore AR/VR più economico e posticipato il lancio degli occhiali AR.

Fonte: Punto Informatico