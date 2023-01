MSI disattiva il Secure Boot su 290 schede madri

17 January 2023 – 10:23

MSI ha disattivato la protezione del Secure Boot nel firmware UEFI di oltre 290 schede madri per CPU Intel e AMD, ma non è ancora chiaro il motivo.

The post MSI disattiva il Secure Boot su 290 schede madri appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico