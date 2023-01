Mini PC potente con Windows 11 Pro: coupon -100€

16 January 2023 – 10:10

16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Windows 11 Pro e CPU potente per questo Mini PC: attiva subito il coupon e acquistalo a prezzo stracciato.

The post Mini PC potente con Windows 11 Pro: coupon -100€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico