Microsoft-Activision: in arrivo il warning dell’UE

16 January 2023 – 18:29

Secondo Reuters, la Commissione europea invierà presto a Microsoft la comunicazione degli addebiti relativa all’acquisizione di Activision Blizzard.

Fonte: Punto Informatico