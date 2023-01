ASUS Zenbook con OLED, Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD: 400 euro di sconto

16 Gennaio 2023 – 22:45

Amazon sconta alla grande il magnifico ASUS Zenbook con display OLED: acquistandolo adesso risparmi ben 400 euro sul prezzo ufficiale.

The post ASUS Zenbook con OLED, Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD: 400 euro di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico