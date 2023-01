Apple Watch: LG futuro fornitore di MicroLED

16 January 2023 – 10:19

Ross Young ritiene che LG Display sta lavorando per fornire ad Apple i display MIcroLED per gli Apple Watch che saranno lanciati nel 2025.

Fonte: Punto Informatico