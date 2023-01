Digitale terrestre: lo switch off potrebbe non arrivare entro il 2023

15 January 2023 – 10:30

Alcune indiscrezioni trapelate da addetti ai lavori ipotizzano che lo switch off definitivo del digitale terrestre non avverrà entro il 2023.

Fonte: Punto Informatico